Spacca la vetrina del negozio di abbigliamento per svaligiarlo, ladro tradito dalle ferite

Bologna, 30 ottobre 2025 - Ha spaccato la vetrina di un negozio di abbigliamento in zona Santo Stefano, ma la sua azione è stata notata da una cittadina che ha subito allertato i carabinieri. Così un trentasettenne è finito in manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

Decisiva la telefonata di una cittadina al 112

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando al 112 è arrivata la telefonata di una donna la quale segnalava la presenza di una persona sospetta che aveva infranto la vetrina di un negozio di abbigliamento nel quartiere Santo Stefano.

Il malvivente tradito dalle ferite e dalle tracce di sangue

All'arrivo dei militari dell'Arma del nucleo radiomobile l’uomo è stato subito bloccato, nonostante avesse tentato di allontanarsi, e i carabinieri hanno trovato una grossa pietra, utilizzata per spaccare la vetrina, proprio davanti la porta di ingresso del negozio ed evidenti tracce di sangue riconducibili all'uomo, il quale si era procurato piccole ferite da taglio.

Negozio a soqquadro

Il punto vendita è stato trovato completamente a soqquadro, ma il tempestivo arrivo dei carabinieri ha scongiurato che la merce o il denaro dall’interno del registratore di cassa venisse rubato. Il trentasettenne, di origine straniera, arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.