Bologna, rubano il panda al ristorante cinese: “200 euro a chi ci riporta la nostra mascotte”

Bologna, 29 ottobre 2025 - Una ricompensa di 200 euro per chi ritrova il "portafortuna" derubato. L'oggetto sottratto lunedì sera al ristorante cinese in via De' Giudei, Gusto Chengdu, è la statuina di panda, alta poco più di un metro. "Probabilmente si tratta di un dispetto", commentano i proprietari del locale.

Un frame del furto del panda al ristorante cinese Gusto Chengdu; a fianco la foto della statuina su Facebook

Intanto, i gestori hanno pubblicato sui propri social il video del furto, chiedendo alla comunità di dare una mano. "Non è una cosa grave, tant'è vero che non abbiamo sporto denuncia ufficiale, chiediamo solo che ci venga ridato il nostro portafortuna", continuano i proprietari. Il valore della statua, dunque, è più simbolico che economico, secondo la ristoratrice Yajie Huang. "Dal 2016 è nel nostro ristorante, cosa se ne fanno tre turisti di questo oggetto?", si domanda.

Il furto della mascotte durante l’ora aperitivo?

Intorno alle 20 di lunedì 27, tre ragazzi "probabilmente turisti anglofoni", racconta la proprietaria, sono "entrati per chiedere un aperitivo". A più riprese hanno chiesto di poter avere in regalo anche il piccolo panda "decorativo" appostato sul bancone, ma "non gliel'ho dato ma gli ho regalato una calamita da frigorifero", continua Huang. Il rifiuto non è piaciuto ai tre ragazzi. Quindi, dopo aver ordinato l'aperitivo, uno dei tre giovani è rimasto è rimasto al bancone, aspettando l’ordine.

L’amara sorpresa: il panda non c’è più

"Gli altri sono usciti dal locale", afferma la titolare. Dopodiché, il trio è andato via. "Sembrava finita lì". Invece, dopo la chiusura del locale alle 23, ecco la scoperta: la statua di panda dal locale non c'era più. Da qui la ricerca dei responsabili e l'iniziativa del locale cinese di ricompensare con 200 euro chi riporterà la mascotte al "suo" ristorante".