Il furto del Radium e il sacrificio di Gianni

Bologna, 28 maggio 2025 – Giovanni Battista Palmieri, nome di battaglia ’Gianni’, nato il 16 dicembre 1921 a Bologna è stato protagonista di una delle azioni più eroiche della Resistenza.

Di lui parliamo nella puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast che potete ascoltare sul nostro sito o sulle principali piattaforme audio. Dichiarato disertore,si nascose a lungo nei sotterranei dell’Istituto del radio all’ospedale Sant’Orsola, del quale suo padre era direttore. Lì fu testimone del furto del radio, che fu consegnato a Mario Bastia il 27 luglio 1944 per non farlo finire in mano tedeesca. In settembre, a Cà di Guzzo in localita Belvedere (Castel del Rio), resustette all’assedio in un casolare ma, non volendo lasciare soli i compagni feriti, fu catturato e infine ucciso.