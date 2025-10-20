Tenta furto e rapina in poche ore, 25enne arrestato dalla polizia

Bologna, 20 ottobre 2025 - Ha prima tentato di rubare un giubbotto da un negozio di via dei Mille e poi, in compagnia di un'altra persona rimasta ignota, degli alcolici da un ristorante di via San Vitale, minacciando il personale. L'uomo, di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata continuata.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando alle 14 gli agenti delle Volanti del commissariato Due Torri - San Francesco sono stati allertati dal personale di un negozio di via dei Mille perché avevano notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all'interno dell'attività. Il venticinquenne, infatti, aveva tentato di rubare un giubbotto dal valore di 60 euro, danneggiandolo nel tentativo di rimuovere il dispositivo antitaccheggio.

Gli agenti, subito arrivati sul posto, sono riusciti a recuperare la refurtiva e a fermare il ragazzo, denunciandolo per il reato di tentato furto aggravato. Poche ore dopo, intorno alle 12, un'altra Volante sempre del commissariato Due Torri - San Francesco è intervenuto, a seguito di una segnalazione, in un ristorante di via San Vitale, in quanto due uomini, visibilmente alterati, stavano minacciando il personale per farsi consegnare delle bottiglie di alcolici.

Uno dei due, il 25enne denunciato poco prima, armato di coltello da cucina stava creando il panico tra i presenti. I poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo dopo un breve tentativo di fuga, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

In questo caso, il ragazzo, di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, privo di documenti e con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata continuata in concorso con persone rimaste ignote.