Furto in San Pietro a Bologna, ruba una tovaglia da altare: preso

Bologna, 24 luglio 2023 – Nel quartiere è conosciuto per la particolare abitudine di interrompere spesso le funzioni religiose in cattedrale. Ma non certo per i furti.

Questa volta è finito nei guai il 65enne italiano senza fissa dimora: è successo venerdì, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di lo hanno arrestato per aver rubato una tovaglia da altare da San Pietro.

La chiamata in caserma è arrivata proprio dalla cattedrale, dalla quale veniva segnalata la presenza di un uomo che stava disturbando i fedeli. I carabinieri, una volta sul posto, hanno identificato il presunto disturbatore, 65enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia contro la persona e il patrimonio.

I testimoni presenti hanno raccontato di aver visto l’uomo appropriarsi di una tovaglia d’altare di tessuto rosso.

Sottoposto a una perquisizione personale, il 65enne è stato trovato in possesso dell’ornamento, nonché di un coltello da cucina.

Inoltre, durante le fasi di arresto, i militari hanno scoperto anche che l’uomo presentava una ferita infetta, e lo hanno fatto ricoverare all’ospedale Maggiore per le cure di rito.

A quel punto, i Carabinieri hanno aiutato il 65enne affidandolo subito alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore e ivi ricoverato. Una volta ricoverato, è stato rimesso in libertà “non essendo state ravvisate esigenze tali da richiedere ulteriori misure restrittive” fanno sapere dall’Arma.