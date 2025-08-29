Confronto senza acuti
Confronto senza acuti
29 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Furto al pronto soccorso del Sant’Orsola, arrestato con lo zaino pieno di farmaci

Bologna, in manette un 36enne. Aveva scardinato alcuni armadietti negli spogliatoi del reparto e rovistato in altre stanze portando anche via un glucometro e un pc

Il 36enne è stato sorpreso all’interno del pronto soccorso del Sant’Orsola con uno zaino carico di medicinali, un glucometro e un computer portatile

Bologna, 29 agosto 2025 – È stato sorpreso all’interno del pronto soccorso del Sant’Orsola con uno zaino carico di medicinali, un glucometro e un computer portatile. Un 36enne italiano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è finito in manette nella notte tra giovedì e venerdì con l’accusa di furto aggravato. 

L’uomo aveva scardinato alcuni armadietti negli spogliatoi del reparto e rovistato in altre stanze, mettendo a soqquadro anche un frigorifero contenente farmaci. A insospettire il personale è stata un’infermiera che, notando i danni, ha avvertito una guardia giurata. Quest’ultima ha seguito il sospetto fino all’uscita, riuscendo a fermarlo in attesa delle volanti della polizia, poi arrivate sul posto. Durante la perquisizione, nello zaino del ladro sono stati trovati 15 farmaci diversi – tra cui Tachipirina, Trittico, Lyrica, Tavor, Valium e Rivotril – oltre al glucometro (valore 700 euro) e a un computer dell’ospedale (300 euro). Il 36enne, già noto per reati contro il patrimonio, ha ammesso subito le proprie responsabilità. In mattinata è atteso in tribunale per il rito direttissimo. 

