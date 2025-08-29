Furto al pronto soccorso del Sant’Orsola, arrestato con lo zaino pieno di farmaci

Bologna, 29 agosto 2025 – È stato sorpreso all’interno del pronto soccorso del Sant’Orsola con uno zaino carico di medicinali, un glucometro e un computer portatile. Un 36enne italiano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è finito in manette nella notte tra giovedì e venerdì con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo aveva scardinato alcuni armadietti negli spogliatoi del reparto e rovistato in altre stanze, mettendo a soqquadro anche un frigorifero contenente farmaci. A insospettire il personale è stata un’infermiera che, notando i danni, ha avvertito una guardia giurata. Quest’ultima ha seguito il sospetto fino all’uscita, riuscendo a fermarlo in attesa delle volanti della polizia, poi arrivate sul posto. Durante la perquisizione, nello zaino del ladro sono stati trovati 15 farmaci diversi – tra cui Tachipirina, Trittico, Lyrica, Tavor, Valium e Rivotril – oltre al glucometro (valore 700 euro) e a un computer dell’ospedale (300 euro). Il 36enne, già noto per reati contro il patrimonio, ha ammesso subito le proprie responsabilità. In mattinata è atteso in tribunale per il rito direttissimo.