Furto a Bologna: scippa una donna e scappa in bici, denunciato un 36enne

Bologna, 18 aprile 2023 - Ha seguito una donna fino al vano scale di un palazzo per strapparle la borsa che portava a tracolla, per poi scappare in strada e darsi alla fuga in bici. Grazie alle indagini dei carabinieri della stazione Bologna Navile lo scippatore è stato però individuato e denunciato.

Il tutto è avvenuto lo scorso 20 marzo in via Crespi, in Bolognina, quando la vittima, una donna bolognese di 68 anni che era entrata in un palazzo per raggiungere uno studio medico, è stato seguita e raggiunta fino al vano scale dal malvivente, un trentaseienne originario del Marocco, disoccupato, pregiudicato, nullafacente, che ha strappato il bracciolo della borsa che la vittima portava a tracolla sul braccio sinistro. L'uomo, descritto come una persona di corporatura magra e alta, vestito di scuro con un cappellino nero, subito dopo essersi impossessato della borsa si è dato alla fuga per le scale, fino a scomparire nel traffico cittadino in sella a una bici.

La corsa del trentaseienne, però, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona e grazie anche alla testimonianza della vittima, i militari dell'Arma hanno individuato lo scippatore, già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Il malvivente, quindi, è stato denunciato, mentre la borsa è stata ritrovata successivamente da un cittadino e restituita alla donna. All'interno c'erano ancora il telefonino, le chiavi e i documenti, mancavano invece 125 euro.