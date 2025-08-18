Sorpreso a rubare nel magazzino picchia un uomo: arrestato senzatetto

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
18 ago 2025
CHIARA GABRIELLI
Il 43enne calabrese ha provato a mettere in atto un furto nel pronto soccorso sociale Padre Marella di via del Lavoro: bloccato dagli operatori della struttura, interviene la polizia. Ha precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio

Bologna, 18 agosto 2025 – Tenta di rubare nel magazzino del pronto soccorso sociale Padre Marella di via del Lavoro: arrestato senzatetto con precedenti. 

E’ accaduto ieri mattina, intorno alle 10.30. L’allarme è partito dall’interno della struttura.

Secondo quanto riferito, si è presentato lì un uomo sconosciuto, approfittando dell’ingresso di un dipendente, e ha chiesto qualche bottiglietta d’acqua, dichiarandosi senzatetto, poi si è spostato nei magazzini e si è messo a rovistare tra la merce.

Scoperto mentre stava cercando di rubare, ha tentato di scappare e ha colpito una persona presente, un uomo di 67 anni, con alcuni pugni.

Bloccato dagli operatori dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, l’uomo, nato nel 1982 a Vibo Valentia, risultava gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti, nonché destinatario di diversi fogli di via.

E’ stato arrestato dalla polizia.

