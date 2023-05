Furto a Bologna: sfondano a calci la vetrina di un ristorante, minorenni nei guai

Bologna, 2 maggio 2023 – Hanno sfondato a calci la vetrina di un ristorante, per rubare all’interno, ma sono finiti nei guai.

È successo stanotte intorno alle 2,30 in via Mezzofanti, quando un residente ha segnalato al 113 la presenza di due ragazzini che, dopo aver distrutto il vetro, entravano nel locale, per uscire pochi attimi dopo con il cassetto del fondo cassa, contenente 50 euro, e darsi alla fuga.

Le volanti intervenute bloccavano immediatamente uno dei due e successivamente individuavano il secondo, entrambi di nazionalità albanese, il primo diciassettenne e il secondo sedicenne.

A terra è stato ritrovato il cassetto del registratore di cassa, ma non sono invece stati rinvenuti i 50 euro. I due giovanissimi ladri sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.