Pranzo d’affari da incubo: gli versa un sonnifero e porta via un bracciale da 100mila euro, arrestato il ladro seriale ‘Yuri’

Bologna, 20 agosto 2025 – Gli versa un sonnifero nel bicchiere e gli porta via un bracciale in oro e diamanti del valore di 100mila euro: arrestato un 29enne.

Il personale della V Sezione ’Reati contro il patrimonio’ della Squadra Mobile di Bologna, con l’ausilio della Legione carabinieri Toscana Compagnia di Lucca, nell’ambito dell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Andrea De Feis, ha rintracciato e arrestato un 29enne italiano di origini slave, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso una rapina in abitazione. Rapina pluriaggravata con stato di incapacità procurato mediante violenza.

Il fatto risale al 21 giugno 2024. Un cittadino bolognese di 62 anni è rimasto vittima di una rapina aggravata nell’abitazione di un amico di cui era ospite, in zona Barca-Certosa (l’amico della vittima in quel momento non era presente in casa).

La vittima doveva incontrarsi con un ragazzo, che si faceva chiamare con il nome fittizio di ‘Yuri’, nell’abitazione di un amico di cui era ospite, per concludere la vendita del bracciale per conto di un orafo con cui lavorava.

La vittima, l’orafo e ’Yuri’ si conoscevano in quanto avevano cenato insieme diverse volte nei giorni prima della rapina.

Nel corso del ‘pranzo d’affari’ quel 21 giugno però, il 29enne ha versato nel bicchiere della vittima una sostanza soporifera e, una volta reso incosciente l’uomo, è riuscito a impossessarsi del bracciale in oro e diamanti del valore di circa 93.500 euro.

Poi, è scappato dall’abitazione e si è dileguato.

Le indagini della Squadra Mobile sono partite da una fotografia del 29enne, fornita dalla vittima e dall’analisi dei tabulati delle utenze telefoniche. Così è stato individuato il responsabile: si tratta di un cittadino italiano di origini slave, residente in Toscana, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, specialmente furti in abitazione commessi in diverse parti del territorio nazionale.

Tanto che il giovane era già stato destinatario in passato di numerose misure di prevenzione e cautelari, essendo stato arrestato in diverse occasioni in flagranza di reato. Per il ventinovenne è stato già chiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura.

Ora si trova detenuto nel carcere di Lucca, luogo dove è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero De Feis.