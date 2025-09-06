Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Bologna
Furto con spaccata nel nuovo locale di Favia: "Non ho neanche fatto in tempo a inaugurarlo"
6 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Furto con spaccata nel nuovo locale di Favia: “Non ho neanche fatto in tempo a inaugurarlo”

Il ristoratore racconta l’ennesimo colpo subìto sui social: “Questa volta sono venuti a trovarmi da ‘Adagio’. Hanno rotto il vetro con un mattone preso dal cantiere del tram”. Solidarietà da Aitini, dirigente di Confesercenti ed ex assessore alla Sicurezza, e dal leghista Di Benedetto

Furto con spaccata al ristorante Adagio in San Donato di Giovanni Favia (al centro): il locale ha appena aperto

Furto con spaccata al ristorante Adagio in San Donato di Giovanni Favia (al centro): il locale ha appena aperto

Bologna, 6 settembre 2025 – Spaccata al ristorante ‘Adagio’ in zona San Donato. Lo racconta sui social il ristoratore Giovanni Favia che ha diversi locali anche in centro città e non è nuovo a episodi del genere.

“Questa volta sono venuti a trovarmi da ‘Adagio’, locale appena aperto, non abbiamo nemmeno fatto l’inaugurazione. Solito copione: pezzo di mattone preso dal cantiere del tam, quindi vetro spaccato…”. Favia spiega che è stato derubato del fondo cassa, oltre a piccoli furti interni e la carta di credito aziendale prelevata da un cassetto e usata “tutta la mattina in modalità contactless tra tabaccherie e negozi, in zona”. 

Le reazioni politiche

Tra i commenti sotto il post di Favia, con tanto di video intitolato “dacci la nostra spaccata quotidiana”, c’è quello di Alberto Aitini, dirigente di Confesercenti ed ex assessore alla Sicurezza: “Che pazienza Giovanni, mi dispiace molto”. Commenta anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: “Ennesima spaccata contro un esercente ed ennesima volta contro Giovanni Favia. Spaccata contro un locale che non è nemmeno ancora stato inaugurato. Solidarietà a lui come a tutti gli altri esercenti colpiti da questa piaga. Bologna è la città delle spaccate. L’amministrazione – attacca l’esponente del Carroccio – intende intervenire per contrastare questo fenomeno, che prolifica in prossimità dei cantieri e voluti dal Comune? O continueranno a ignorare politicamente un problema che riguarda tutto il nostro tessuto commerciale?”.

Di Benedetto mette nel mirino cantieri del tram che “possono portare mancanza di sicurezza”, per quest, tuona, “un’amministrazione responsabile non fa finta che non sia così e prende misure adeguate per contrastare questa piaga”.

