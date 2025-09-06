Furto con spaccata nel nuovo locale di Favia: “Non ho neanche fatto in tempo a inaugurarlo”

Bologna, 6 settembre 2025 – Spaccata al ristorante ‘Adagio’ in zona San Donato. Lo racconta sui social il ristoratore Giovanni Favia che ha diversi locali anche in centro città e non è nuovo a episodi del genere.

“Questa volta sono venuti a trovarmi da ‘Adagio’, locale appena aperto, non abbiamo nemmeno fatto l’inaugurazione. Solito copione: pezzo di mattone preso dal cantiere del tam, quindi vetro spaccato…”. Favia spiega che è stato derubato del fondo cassa, oltre a piccoli furti interni e la carta di credito aziendale prelevata da un cassetto e usata “tutta la mattina in modalità contactless tra tabaccherie e negozi, in zona”.

Le reazioni politiche

Tra i commenti sotto il post di Favia, con tanto di video intitolato “dacci la nostra spaccata quotidiana”, c’è quello di Alberto Aitini, dirigente di Confesercenti ed ex assessore alla Sicurezza: “Che pazienza Giovanni, mi dispiace molto”. Commenta anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: “Ennesima spaccata contro un esercente ed ennesima volta contro Giovanni Favia. Spaccata contro un locale che non è nemmeno ancora stato inaugurato. Solidarietà a lui come a tutti gli altri esercenti colpiti da questa piaga. Bologna è la città delle spaccate. L’amministrazione – attacca l’esponente del Carroccio – intende intervenire per contrastare questo fenomeno, che prolifica in prossimità dei cantieri e voluti dal Comune? O continueranno a ignorare politicamente un problema che riguarda tutto il nostro tessuto commerciale?”.

Di Benedetto mette nel mirino i cantieri del tram che “possono portare mancanza di sicurezza”, per quest, tuona, “un’amministrazione responsabile non fa finta che non sia così e prende misure adeguate per contrastare questa piaga”.