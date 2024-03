Dallo shampoo al decoder: in tre fanno la spesa a scrocco per 600 euro, ma vengono beccate e arrestate

San Lazzaro (Bologna), 2 marzo 2023 - Fanno la spesa a scrocco per 600 euro, ma vengono beccate dagli addetti alla sicurezza: arrestate tre donne straniere. Tutte originarie della Romania, di 23, 26 e 30 anni, nubili, disoccupate, già note alle forze dell’ordine e residenti in provincia di Ferrara. Il fatto è accaduto venerdì nel primo pomeriggio a San Lazzaro. Le tre donne, accusate di furto aggravato in concorso, avevano preso di mira il supermercato “Risparmio Casa” di via Emilia.

Durante i loro spostamenti tra gli scaffali, hanno prelevato merce di vario genere (shampoo per capelli, olio motore, calzini, decoder per tv) riponendola all’interno di buste di plastica solitamente utilizzate per fare la spesa o occultandola sulla persona e dentro le borse personali che portavano a tracolla.

A fare da spalla un uomo con il ruolo di "palo". Una volta fatta la “spesa”, le tre donne si sono dirette verso una cassa chiusa e, grazie alla complicità dell’uomo che nel frattempo ha alzato il nastro che delimitava l’uscita della barriera della cassa inattiva, si sono dirette verso l’uscita del negozio.

Ma l’intervento degli addetti alla sicurezza fa saltare i loro piani: le tre donne vengono raggiunte, fermate e invitate a fare una verifica sugli acquisti. Intanto vengono avvisati i carabinieri che mandano sul posto una pattuglia. A quel punto l’uomo è fuggito in strada e si è velocemente dileguato a bordo di un’utilitaria.

La refurtiva, del valore commerciale pari a 600 euro circa, è stata tutta recuperata e restituita al proprietario; le tre donne invece, sono state portate in caserma per le procedure di rito e il foto segnalamento.