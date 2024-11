Furto su commissione al Calzavecchio: auto di lusso depredata delle quattro le ruote

Brutto risveglio, l’altra mattina a Casalecchio, per il proprietario dell’automobile Audi di alta cilindrata che nel corso della notte tra sabato e domenica è stato derubato delle quattro ruote del suo mezzo parcheggiato in via Calzavecchio negli spazi auto a ridosso dell’incrocio con via Belvedere.

I malviventi hanno agito con la consumata tecnica di una squadra specializzata in un colpo che nella sua esecuzione somiglia all’azione di un ‘pit-stop’: un sollevatore per alzare un lato del mezzo e grandi sassi di fiume per sostituire le ruote man mano asportate. Poi il trafugamento delle costose ruote coi cerchi in lega.

Si tratta, con ogni probabilità, di un furto su commissione, come si registrano purtroppo di frequente con mezzi parcheggiati in strada che vengono spogliati come fossero riserve di pezzi di ricambio destinati al mercato illegale.

Già in passato i carabinieri della stazione di Casalecchio arrestarono in flagrante i componenti di una banda che subito dopo il colpo trasportavano la refurtiva in furgoni chiusi in direzione dell’est Europa.