Furto sul ponteggio. Arrestati tre romeni

Stavano rubando del materiale elettrico dal ponteggio di un palazzo in ristrutturazione in via Vittoria, ma sono stati notati da un residente che ha dato l’allarme alla polizia. Tre romeni, di età comprese tra i 22 e i 35 anni, tutti incensurati, sono finiti in manette, l’altra sera intorno alle 22: due sono stati bloccati dagli agenti del Due Torri San Francesco in strada, intenti a fare da palo; il terzo è stato preso mentre tentava di nascondersi dietro al ponteggio.