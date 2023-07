Rubano nei supermercati servendosi del passeggino della figlia: giovane coppia arrestata

Medicina (Bologna), 15 luglio 2023 – Rubano al supermercato Conad di Via San Paolo a Medicina nascondendo cibo e bevande del passeggino della figlia, arrestata una coppia di giovani residente a San Lazzaro di Savena. I due ventenni, lui un operaio francese mentre lei una casalinga rumena, sono accusati di furto aggravato e ricettazione.

Giovedì 13 luglio, alle 15.10, un dipendente del supermercato ha chiamato i carabinieri della Centrale Operativa di Imola per segnalare una cliente che si era allontanata senza pagare la merce. I carabinieri della Tenenza di Medicina sono intervenuti sul posto e sono riusciti a fermare la donna mentre si stava allontanando dal supermercato insieme alla figlia di un anno.

Ad aspettarla a bordo di una Ford Focus parcheggiata nelle vicinanze il marito, un 20enne francese. La donna, non riuscendo a dileguarsi per la presenza dei carabinieri, è tornata nel supermercato per restituire la refurtiva che aveva nascosto nel passeggino. Quasi 100 scatolette di tonno e una bottiglia di rum del valore di 237 euro, questo il contenuto della refurtiva.

Ma la merce rubata dalla coppia non era solo questa. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato altre 156 scatolette di tonno, 31 confezioni di caffè e una confezione di lasagne del valore totale di circa 500 euro. Durante la perquisizione i due 20enni non sono stati in grado di giustificare la provenienza dei prodotti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.