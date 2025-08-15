Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Rubano tonno, cosmetici e detersivi per 2.300 euro in un supermercato: denunciati
15 ago 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
Rubano tonno, cosmetici e detersivi per 2.300 euro in un supermercato: denunciati

La Polstrada ha fermato l’auto con i tre a bordo per un controllo in tangenziale: nel bagagliaio la merce sottratta in un market di via Ponchielli a Bologna

Furto in un supermercato, i ladri pizzicati dalla polizia stradale a Bologna (foto d'archivio)

Furto in un supermercato, i ladri pizzicati dalla polizia stradale a Bologna (foto d'archivio)

Per approfondire:

Bologna, 15 agosto 2025 – Avevano fatto una bella ”spesa" di alimentari, detersivi e cosmetici, per un valore di 2.300 euro. Peccato che si fossero dimenticati di passare a pagare dalle casse. 

La polizia ha denunciato tre persone di 25, 27 e 33 anni, perché trovate in possesso della merce, rubata in un supermercato di via Ponchielli. 

I tre sono stati individuati nel corso della costante attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

In quest’ambito, qualche giorno fa, nei pressi dell’uscita 8 bis della tangenziale, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’auto con a bordo tre persone che, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra elusiva. La pattuglia ha dunque deciso di fermare l’auto per approfondire il controllo.

Dopo le verifiche dei documenti, è stato chiesto al conducente di mostrare  le dotazioni di sicurezza del veicolo e all’apertura del bagagliaio gli agenti hanno notato numerose confezioni di tonno in scatola, detersivi, cosmetici ed altri prodotti; una quantità difficilmente giustificabile per un utilizzo di famiglia.

Non potendo esibire alcun documento riferibile all’acquisito di detta merce, i tre sono stai accompagnati presso alla sede della Sottosezione per approfondire le verifiche, nel corso delle quali è stata trovata pure una borsa appositamente costruita con nastro americano per eludere i controlli antitaccheggio.

Tramite uno scontrino di 1.80 euro, emesso poco prima per l’acquisito di un paio di calze, è stato possibile risalire alla provenienza della merce rubata, appunto il supermercato bolognese a cui la merce è stata immediatamente restituita. Per i tre, invece, è scattata subito la denuncia per furto.

© Riproduzione riservata