Rubano tonno, cosmetici e detersivi per 2.300 euro in un supermercato: denunciati

Bologna, 15 agosto 2025 – Avevano fatto una bella ”spesa" di alimentari, detersivi e cosmetici, per un valore di 2.300 euro. Peccato che si fossero dimenticati di passare a pagare dalle casse.

La polizia ha denunciato tre persone di 25, 27 e 33 anni, perché trovate in possesso della merce, rubata in un supermercato di via Ponchielli.

I tre sono stati individuati nel corso della costante attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

In quest’ambito, qualche giorno fa, nei pressi dell’uscita 8 bis della tangenziale, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’auto con a bordo tre persone che, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra elusiva. La pattuglia ha dunque deciso di fermare l’auto per approfondire il controllo.

Dopo le verifiche dei documenti, è stato chiesto al conducente di mostrare le dotazioni di sicurezza del veicolo e all’apertura del bagagliaio gli agenti hanno notato numerose confezioni di tonno in scatola, detersivi, cosmetici ed altri prodotti; una quantità difficilmente giustificabile per un utilizzo di famiglia.

Non potendo esibire alcun documento riferibile all’acquisito di detta merce, i tre sono stai accompagnati presso alla sede della Sottosezione per approfondire le verifiche, nel corso delle quali è stata trovata pure una borsa appositamente costruita con nastro americano per eludere i controlli antitaccheggio.

Tramite uno scontrino di 1.80 euro, emesso poco prima per l’acquisito di un paio di calze, è stato possibile risalire alla provenienza della merce rubata, appunto il supermercato bolognese a cui la merce è stata immediatamente restituita. Per i tre, invece, è scattata subito la denuncia per furto.