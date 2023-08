Tentato furto in tabaccheria a Bologna: calci e pugni alla saracinesca, giovanissimi nei guai

Bologna, 19 agosto 2023 - Hanno preso a calci, pugni e spallate la saracinesca di una tabaccheria in via Speranza, zona Borgo Panigale, nel tentativo di sfondarla per mettere a segno un colpo, ma sono stati fermati dall’intervento dei carabinieri.

I due malviventi, un ragazzo 20enne e l’altro minorenne entrambi di origini serbe ma nati in Italia, sono stati sorpresi mentre cercavano, intorno alle 4 di notte, di fare irruzione all’interno dell’esercizio commerciale.

I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni residenti che avevano prima visto due ragazzi fare avanti e indietro davanti al tabacchi in sella a uno scooter (che dopo si è scoperto essere stato rubato) per poi sentire poco dopo dei rumori sospetti provenire proprio dall’attività.

I due malviventi, grazie all’intervento del 112, non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Il ventenne è stato arrestato ed è stato processato stamattina con rito direttissimo, mentre il ragazzo minorenne è stato denunciato in stato di libertà.

Per entrambi l’accusa è di tentato furto aggravato in concorso, ricettazione e porto abusivo di armi atti a offendere.