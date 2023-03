Bologna, furto in tabaccheria a Casalecchio: portati via cinquemila euro

La tabaccheria Monkeygrass di via Marconi, svaligiata due volte

Casalecchio (Bologna), 25 marzo 2023 – Una spaccata, l’ennesima, ha spezzato la quiete del centro di Casalecchio l’altra notte. A fare l’amara sorpresa all’alba, per la seconda volta in poco tempo, il titolare della tabaccheria Monkeygrass di via Marconi. Alle 7.30 l’uomo, come tutte le mattine, si stava apprestando ad aprire la sua attività quando ha notato che la serranda era rotta. Era stata forzata dopo la manomissione del lucchetto di chiusura della saracinesca. Una volta entrato nella tabaccheria, poi, il titolare ha visto che molte cose erano a soqquadro e mancanti. Erano stati asportati in tutto 5mila euro, da una prima stima: duemila euro in contanti dal fondo cassa dell’attività, mentre gli altri tremila euro erano stati rubati in gratta e vinci.

Un obiettivo questo che per i criminali sembra diventato la moda del momento. Solo qualche giorno fa nella Bassa erano stati trafugati gratta e vinci per un totale di 15mila euro. Ma torniamo ai fatti di Casalecchio. Sul posto sono subito sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, a cui sono state consegnate le immagine delle videocamere di sorveglianza della tabaccheria. Dalla visione dei filmati gli inquirenti sono riusciti in parte a ricostruire come si sono svolti i fatti e il profilo del ladro, perché di una sola persona si tratterebbe: l’individuo, incappucciato e con i guanti, si sarebbe introdotto nell’attività verso le 2 del mattino per rubare questi 5mila euro tra contanti e gratta e vinci.

Il malvivente, poi, disturbato pare dall’attivazione di un allarme antifurto a schiuma sarebbe scappato. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Infatti, la tabaccheria non è stata l’unica attività di Casalecchio finita nel mirino dei ladri nella notte tra giovedì e venerdì, come sottolinea Erika Seta, capogruppo del centrodestra in consiglio comunale: "Mentre il Comune proroga il bando per i finanziamenti in aiuto agli esercizi pubblici, perché troppo confuso, sul territorio si compiono, in una sola notte, una raffica di furti ai danni dello stesso commercio, seconda spaccata nella tabaccheria di via Marconi, il negozio del barbiere, il bar. Un territorio che soffre, come noi diciamo da anni, di assenza di controllo diventa terra facile per episodi criminosi. Ora il sindaco ci dica se le telecamere funzionano tutte. Una risposta ai cittadini va data e se non ci sarà risposta esaustiva chiederemo ai cittadini e ai commercianti di venirla a chiedere in Comune, insieme a noi, in occasione del prossimo Consiglio". Nella notte tra martedì e mercoledì, c’era stata un’altra spaccata alla TintoRed di Crespellano.