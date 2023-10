Furto con la tecnica dell'abbraccio, ragazzo deruba un 76enne che portava fuori il cane: arrestato

Bologna, 11 ottobre 2023 - Si è avvicinato a un uomo che portava a spasso il suo cane e con la tecnica dell'abbraccio gli ha sfilato la collana d'oro. Per questo un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

Il tutto è accaduto lunedì mattina, intorno alle 10.20, in via Portazza, in zona Savena, quando il ventiduenne, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, ha avvicinato l'uomo, di 76 anni, che stava portando a spasso il cane e con una scusa lo ha abbracciato per sfilargli la collana d'oro.

La vittima, resosi conto di cosa fosse successo, ha chiamato subito i carabinieri raccontando di essere stato derubato da uno sconosciuto con un cappellino da baseball di colore rosso.

I militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del ventiduenne intercettandolo nelle vicinanze del Parco dei Cedri, recuperando la collana d'oro, dal valore di circa tremila euro, che è stata riconsegnata al settantaseienne, mentre il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e trattenuto in attesa del processo con giudizio per direttissima.

