Furto vicino all’aeroporto. Due automobili rubate nel parcheggio privato

Una Volvo e una Mercedes. Che si sono ‘volatilizzate’ da uno dei parcheggi vicini all’aeroporto. Il doppio furto d’auto è stato denunciato nel pomeriggio di venerdì dai custodi del parcheggio di via della Salute alla polizia: stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, due uomini incappucciati, intorno a mezzogiorno della stessa giornata, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre si introducevano all’interno dell’area di sosta delle auto. Qui, una volta trovate le chiavi che i custodi avevano nascosto, hanno messo in moto le macchine e sono fuggiti via. I poliziotti hanno provveduto a informare i proprietari del furto subito e hanno subito avviato le ricerche della Volvo e della Mercedes, anche sfruttando i gps in dotazione.

Stando a quanto ricostruito, i custodi del parcheggio avrebbero spiegato che le chiavi non erano in quel momento nel loro ufficio, ma erano state sistemate da un’altra parte così da riuscire a spostare le macchine con più rapidità. Un fatto forse non isolato, che i ladri devono aver appurato nel corso di più sopralluoghi, tanto da spingerli a entrare in azione. Non è chiaro il motivo del furto: se allo scopo di rivendere le auto, intere o ‘sezionate’, o se per utilizzarle per mettere a segno altri furti o rapine.

n. t.