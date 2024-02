Fusione tra Ima e ProMach. Vacchi verso la presidenza

Diventa sempre più concreta la fusione di Ima con ProMach. A marzo inizieranno gli incontri per intensificare lo scambio di informazioni tra i due gruppi e studiare implicazioni industriali, finanziarie e legali dell’eventuale operazione. La presidenza del nuovo gruppo dovrebbe andare ad Alberto Vacchi (foto in alto), presidente e ad di Ima. Il progetto di una fusione con la realtà americana ha preso slancio con l’acquisizione, conclusa a gennaio, del 45% di Ima da parte del fondo americano ‘Bdt & Msd Partners’, che già possiede il 50% di ProMach. Il nuovo gruppo, se vedrà la luce, dovrebbe fatturare oltre cinque miliardi ed è possibile una sua futura quotazione a Wall Street.

Di questo e di altri aspetti si è parlato l’altro giorno in un incontro tra i sindacati e i vertici della multinazionale con sede a Ozzano: "Stiamo parlando della più grande fusione di due azione non quotate negli ultimi dieci anni – sottolinea Marco Colli, segretario della Fiom-Cgil –. Si verrà a creare il leader mondiale delle macchine automatiche, il primo player del packaging con ‘una testa’ bolognese. Dal punto di vista sindacale ci interessava capire se la fusione comporterebbe una sovrapposizione per le aziende, ma ci è stato detto che, operando in segmenti diversi, il rischio non c’è. In più, a livello di relazioni sindacali, la volontà è quella di esportare il modello emiliano-romagnolo negli Stati Uniti: c’è soddisfazione da parte nostra".

fra.mor.