Futa, riapre il tratto chiuso: limitazioni per mezzi pesanti a Loiano La Statale 65 "della Futa" nel tratto da Sabbioni a Loiano riapre oggi in configurazione di cantiere con limitazioni, tra cui la limitazione ai transiti di mezzi superiori alle 26 tonnellate. La riapertura è stata decisa in seguito alla riunione tenutasi in Prefettura a Bologna lo scorso 8 settembre.