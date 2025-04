Futuri chef in gara ai fornelli. Torna il concorso internazionale

Torna il concorso internazionale Bartolomeo Scappi all’istituto alberghiero di Castel San Pietro. Tutto è pronto per ospitare da lunedì 9 aprile gli istituti partecipanti che, come ogni anno, giungeranno per la tre giorni di concorso da diverse regioni d’Italia e anche da nazione europee come la Spagna, l’Austria, la Francia. La collaudatissima formula anche in questa 24esima edizione non subirà variazioni, restando fedele alle passate edizioni che hanno reso il concorso ‘made in Scappi’ tra i più importanti dentro e fuori dai confini nazionali. Quest’anno, anticipa la dirigente Patrizia Parma, "sono 15 gli istituti iscritti" e annuncia anche per la serata di Gala conclusiva del concorso, il 9 aprile, la presenza tra gli altri anche dell’assessora regionale a Scuola e Welfare, Isabella Conti. Il concorso sarà diviso anche ques’anno in sezioni: dalla Pasticceria alla Cucina, fino alla Caffetteria Met e all’Accoglienza Tusistica. E se proprio il confronto tra scuole italiane e scuole straniere sarà il clou del concorso, con premiazioni nella serata di Gala, non meno stimolante sarà anche quest’anno la sfida tra i professionisti del settore da rinomati ristoranti nazionali ed internazionali. Lo Slow Sloorp vedrà gli istituti in gara presentarsi alla città in piazza XX Settembre allestendo ognuno il proprio stand.

Claudio Bolognesi