Futuro della Porrettana, la Cna invita Bignami

In riferimento al convegno “Strada Statale Porrettana, un nodo da sciogliere” in programma venerdì 12 maggio a Vergato, Cna precisa che il convegno è ancora in fase di costruzione per quanto riguarda la conferma delle presenze di tutti i relatori, ma che per il ministero delle Infrastrutture Cna ha invitato il viceministro Galeazzo Bignami in quanto da mesi si sta occupando del tema “Statale Porrettana” col progetto di realizzazione della Bretella autostradale.

"Da decenni ci stiamo interessando alla mobilità in Appennino e alla Statale Porrettana in particolare, avanzando anche proposte concrete – spiega il presidente di Cna Bologna Antonio Gramuglia –. Questo sondaggio è ancora in corso e ci ha spinto ad invitare i principali interlocutori istituzionali nazionali, regionali e bolognesi per sentire dalla loro viva voce le soluzioni che verranno proposte".

"Ci auguriamo davvero – conclude Gramuglia – che il convegno Cna contribuisca ad accelerare le soluzioni che renderanno la Porrettana una strada più veloce da percorrere e che non penalizzi le imprese favorendo invece il turismo".