Futuro in Val di Zena. Assemblea pubblica

Il Comitato Val di Zena mobilita i cittadini. Oggi l’incontro "Dopo tre alluvioni: maggio 2023, settembre e ottobre 2024 cosa è stato fatto, cosa si deve fare per il futuro della Val di Zena e le richieste dei residenti e le sfide per la sicurezza territoriale". Appuntamento alle 20.15 al Centro Culturale Tonelli in località La Mura San Carlo a San Lazzaro. Obiettivo dell’incontro è fornire a pianoresi e sanlazzaresi un’opportunità di dialogo tra cittadini, esperti, e istituzioni per condividere informazioni, proporre soluzioni e rispondere alle preoccupazioni dei residenti. In programma un tavolo con il parere degli esperti e con contributi scientifici e tecnici sui danni, le cause e le soluzioni possibili; un approfondimento sulle risposte delle istituzioni in cui gli enti locali illustreranno gli interventi già messi in atto e i piani per fronteggiare tali emergenze.

Tra relatori Riccardo Galassi (geologo), Stefano Orlandini (Università Unimore – Facoltà Ingegneria Idraulica Enzo Ferrari), Tiberio Rabboni presidente dell’Ente Parchi Emilia Orientale. Si parlerà poi dello studio idrologico in corso finalizzato alla messa in sicurezza dell’intera Val di Zena. Lo studio ha già raccolto dati significativi riguardanti le aree abitative del Botteghino di Zocca e delle località Farneto 1 e 2, con l’obiettivo di garantire interventi di prevenzione e sicurezza idraulica in queste zone. Così il portavoce del Comitato, Pietro Latronico: "La Val di Zena non è solo un gioiello naturalistico e culturale, ma un patrimonio da proteggere, compresi i suoi residenti e le loro abitazioni con interventi concreti, tempestivi e duraturi. Non bastano le promesse. La comunità ha già dimostrato tenacia, amore per il proprio territorio e spirito di iniziativa. Ora spetta alle istituzioni rispondere con la stessa determinazione".

Zoe Pederzini