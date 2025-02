Futuro incerto, oggi si vota il bilancio

Si vota oggi il bilancio di previsione dell’Unione dei Comuni di Terre d’acqua. Nel pomeriggio, nel municipio di San Giovanni in Persiceto, è in programma l’incontro di giunta dei sei sindaci dell’Unione – Paolo Iovino (Anzola), Giampiero Falzone (Calderara), Marco Martelli (Crevalcore), Lorenzo Pellegatti (Persiceto), Emanuele Bassi (Sala) e Beppe Vicinelli (Sala) – per la votazione della manovra economica. Lunedì scorso si era tenuta una prima giunta nella quale Martelli, presidente dell’Unione, aveva presentato il bilancio e si era poi deciso di rinviare la votazione a oggi. Sotto al palazzo comunale Cgil, Cisl, Uil avevano organizzato un presidio contro le voci di scioglimento dell’Unione, nel caso il bilancio non fosse passato. "Abbiamo preferito rimandare la votazione – aveva detto Martelli – per trovare le condizioni favorevoli all’approvazione". Intanto i sindacati fanno sapere che anche oggi replicheranno il presidio sotto al municipio di San Giovanni.