Gabriele Basilico, la fotografia come missione. Incontro con il regista Stefano Santamato

Appuntamento al Mast di via Speranza dove oggi alle 18,30 sarà proiettato il documentario ’Basilico. L’infinito è là in fondo’ dedicato al celebre fotografo. Sarà presente il regista Stefano Santamato, che illustrerà il suo lavoro per ripercorrere, a dieci anni dalla scomparsa, le tappe fondamentali del percorso umano e professionale di Gabriele Basilico, a partire dalle foto scattate a inizio carriera fino ai suoi ultimi lavori degli anni Duemila. Tra l’altro, Gabriele Basilico (uno dei più grandi fotografi italiani) rappresenta un artista speciale per il Mast (che celebra i suoi primi dieci anni), avendo fotografato la splendida costruzione dal 2009 al 2012. Ingresso su prenotazione.