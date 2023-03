Bologna, Gabriele Ungarelli va in pensione: dal 1977 con De Paz

Gabriele Ungarelli (al centro) dentro al negozio De Paz di via Ugo Bassi

Bologna, 5 marzo 2023 – Quando iniziò a lavorare per De Paz come fattorino, era il 1977 e la Regina Elisabetta festeggiava il Silver Jubelee, mentre a Bologna scoppiava il punk. Poi di storie reali british, Gabriele Ungarelli ne ha conosciute molte altre, perché fino a lunedì scorso è stato lo storico commesso del negozio di via Ugo Bassi, quartier generale dello stile britannico sotto le Due Torri, testimoniato, oltre che dai capi tradizionali, da una collezione memorabile di tazze, piatti, zuccheriere, scatole di metallo, fotografie, tutte dedicate alla Royal Family nel corso dei decenni.

Ungarelli, figlio dello storico sarto della bottega di tessuti, gestita dalla famiglia De Paz dove, negli anni Sessanta, Dante De Paz portò la più bella moda del Regno Unito nel negozio che venne completamente rinnovato dall’ebanisteria Rossi, ha vissuto Bologna dal bancone di pregiato legno, attraverso i suoi abitanti più eleganti che qui si facevano il guardaroba.

Era quel tempo in cui in piazza Maggiore parcheggiavano ancora le macchine e le vespe venivano lasciate sotto i portici. Ungarelli era a digiuno di stile, a scuola faceva una gran fatica e così, visto che il suo trend continuava a essere quello di "rimandato a ottobre", il padre chiese a De Paz se in estate potesse svolgere dei lavoretti per tenerlo occupato. Eccolo quindi due anni dopo, nel 1979 e a 17 anni, dietro al bancone e verso la trasformazione in perfetto English Gentleman di campagna: giacca Harris Tweed d’epoca, camicia a scacchi, cravatta, sciarpa irlandese a scacchi coi colori del Bologna, sia chiaro.

"Sono arrivato qui a fare i primi lavoretti – ricorda Gabriele Ungarelli – in un periodo in cui non esistevano i corrieri che portano le cose davanti al negozio ed ero io il fattorino, andavo con un carriolino alla vecchia dogana di via De Toschi a ritirare tutti i pacchi che arrivavano dall’Inghilterra, finché nel 1981 ho preso la patente e il signor De Paz mi ha dato la macchina di suo padre, un vecchio Fiat 1300".

E prosegue: "Quando nel 1979 sono entrato come commesso, c’erano ancora tante stoffe, ma il signor De Paz iniziava a mettere le confezioni, la maglieria, i vestiti, le giacche, tutto fatto da noi e i clienti si facevano fare tanti vestiti, le donne un sacco di kilt, ma mi ricordo che anche un signore particolarmente estroverso se ne fece fare uno".

Gli anni Ottanta furono incredibili, era l’epoca dei paninari. "Vendevamo i pullover di Shetland in quaranta colori, andavano moltissimo – rammenta – il signor De Paz li metteva in vetrina anche d’estate e la gente li comprava, erano tutti impazziti per i John Tulloch". E infine un aneddoto: "Circa 25 anni fa era estate, c’era la cerimonia del figlio di un personaggio di Bologna e la sera prima arriva un cliente, ordina veloce un abito in lino blu per l’occasione del giorno dopo ed ecco che l’indomani, sabato mattina, alle 8,30 lo vedo scendere dalla macchina e arrivare… camicia bianca, cravatta blu, boxer, scarpa nera e calzettoni di cotone blu". Entrò, si vestì e ripartì.