Gabriella Greison e la Fisica del clima

Si chiude la terza edizione di ’Luci della Città. Spazio alla cultura con Enel Energia’, la kermesse culturale che crea un intreccio di esperienze differenti affrontando temi attuali con un approccio semplice, divertente e coinvolgente.

Oggi in piazza San Francesc si inizia alle 17 con ’La Fisica dei cambiamenti climatici’: la scrittrice, divulgatrice e conduttrice Gabriella Greison racconta, dal punto di vista scientifico, come i cambiamenti climatici stanno impattando sul nostro pianeta. Greison fa chiarezza sulle tante notizie contraddittorie che circolao, spiegando in maniera concisa la scienza alla base del riscaldamento globale. Una panoramica chiara e accessibile della scienza del clima e dei rischi dell’indifferenza.