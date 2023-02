Gaetano Bauccio è morto, addio all’uomo del banco dei dolciumi

Il venditore ambulante Gaetano Bauccio è morto a 75 anni, al termina di una lunga malattia

Monghidoro (Bologna), 2 febbraio 2023 – È venuto a mancare, dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo, il monghidorese doc Gaetano Bauccio. Bauccio, che se ne è andato sabato all’età di 75 anni, era il vero Willy Wonka di Monghidoro. E stato titolare per svariati decenni di un’attività da ambulante di vendita dolciumi che lo ha portato a moltissime manifestazioni in lungo ed in largo per tutta l’Italia.

La tappa obbligata era sempre Monghidoro, dove era di casa e dove aveva lasciato il cuore nonostante una vita ‘raminga’. Ad accompagnarlo, in giro per i paesi della provincia a portare il sorriso a intere generazioni di bambini, c’erano sempre l’inseparabile e amatissima moglie Graziella e i suoi figli. Gaetano era una vera e proprio icona per Monghidoro, un appuntamento immancabile per golosi e non da trent’anni con la sua postazione ‘fissa’ nelle vie del centro di Monghidoro, quando c’era il mercato. Non mancava mai e aveva sempre un sorriso per tutti. A parlare con affetto di Bauccio è lo stesso sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi che, da monghidorese doc, conserva di Gaetano un ricordo di lunga data: "Tutte le estati le trascorreva a Monghidoro, comune che amava molto e nel quale negli anni aveva costruito moltissimi rapporti di amicizia che sono perdurati nel tempo. Era impossibile non volergli bene, ed anche se la vita gli aveva riservato brutti colpi, non faceva mai mancare la sua allegria, aveva sempre un sorriso per tutti, una battuta, aiutava tutti coloro che avevano bisogno senza mai tirarsi indietro e rallegrava bambini ed adulti con i suoi pregiati dolciumi, tra i quali spiccava il suo buonissimo croccante".

La prima cittadina Panzacchi, poi, con tono commosso, aggiunge: "Bauccio a Monghidoro era una vera e propria istituzione ed il suo arrivo rappresentava per tutti noi l’inizio dell’estate. Tutte le manifestazioni estive terminavano davanti al suo banco dove si parlava e rideva sino a notte fonda. Davvero una bella persona, generosa e garbata, legata profondamente al proprio lavoro ed alla propria famiglia che amava moltissimo. Mancherà molto a tutti noi e ci stringiamo in un forte abbraccio alla moglie Graziella, ai figli ed ai nipoti".



A ricordarlo, con affetto e nostalgia, tantissimi monghidoresi sulle pagine social della zona, rievocando gli anni dell’infanzia quando il banco di Bauccio era una sorta di paradiso terrestre a cui ci si avvicinava sempre con stupore, sperando di mettere le mani su tanti dolciumi colorati: "Era un amico eccezionale – scrive un utente – una battuta sempre con e per tutti".