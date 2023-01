Gaffe del comitato pro Elly Copiato il libro di Bonaccini

Un Congresso Pd all’insegna del fair play, ha detto qualcuno. A tal punto che alla domanda: ’Ma qual è la differenza tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein’?, considerati i candidati favoriti, c’è chi a volte preferisce non esprimersi. Troppa vicinanza per motivi geografici (entrambi emiliani) e professionali (fino a ieri Elly era la vice di Stefano in Regione)? Non solo. A leggere il documento inviato dal comitato bolognese di Elly Schlein agli iscritti dem, c’è molto di più. Tanto che il titolo è ’Il Paese che vogliamo’, tale e quale al titolo del libro ’Il Paese che vogliamo’ che Bonaccini ha presentato in giro per l’Italia.

Un copia & incolla che suona come una gaffe (non voluta), soprattutto considerando che dalla mail inviata agli iscritti dai coordinatori del comitato made in Bo per Elly, il consigliere regionale Stefano Caliandro e la sindaca Erika Ferranti, si legge che da questo testo "di visione politica si può avviare il dibattito nei nostri circoli".

Peccato che lo slogan – se così possiamo chiamarlo – richiami in tutto e per tutto il libro scritto da Bonaccini nel giugno 2021, quando Schlein era ancora vicepresidente della Regione.

Diverso, invece, il contenuto della visione politica della deputata, neoiscritta dem, già a partire dal sottotitolo. Se, infatti, Bonaccini nel suo volume indicava la strada mettendo l’accento su ’idee e proposte per l’Italia del futuro’, il comitato pro Schlein sottolinea ’la svolta ecologista e progressista’, annunciando la necessità di alcuni cambiamenti. Da un nuovo benessere alla centralità del lavoro, fino a una maggiore attenzione a diritti e partecipazione.

Per Bonaccini, comunque, non è la prima volta che qualcuno ’copia’ il suo slogan. Alle ultime comunali, ad esempio, fu Fabio Battistini, candidato del centrodestra e sfidante di Matteo Lepore, che inciampò sul motto ’un passo avanti’. Peccato che il ’passo avanti’ l’avesse già utilizzato il governatore dell’Emilia-Romagna alle Regionali 2020. Allora, Bonaccini commentò con un tweet ironico: "Però così non vale...". Questa volta, chissà.

Intanto resta una certezza sulla sfida verso le primarie: Bonaccini e Schlein restano i nomi più papabili per il duello finale. L’ultimo sondaggio realizzato per Affaritaliani.it stima il governatore emiliano-romagnolo a quota 49,4 per cento (in crescita dell’1,9 per cento), mentre la deputata dem al 40,2 per cento (in calo dello 0,9 per cento).

Rosalba Carbutti