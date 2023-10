Gaggio Montano campione di innovazione digitale

Gaggio Montano è uno dei 27 Comuni dell’Emilia-Romagna e uno dei tre della Città Metropolitana di Bologna ad essersi aggiudicato il Premio Agenda Digitale 2023 istituito dalla Regione per valorizzare la digitalizzazione dei territori misurata secondo i parametri dell’indice regionale Desier. Quest’ultimo è un indice sintetico composto da quattro dimensioni, ovvero connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.

Nella giornata di giovedì il sindaco Giuseppe Pucci ha partecipato alla consegna dei riconoscimenti andata in scena nella Sala 20 Maggio 2012 della Terza Torre della Regione alla presenza, tra gli altri, dell’assessora regionale all’agenda digitale Paola Salomoni. "La digitalizzazione è un’opportunità strategica per la crescita e per lo sviluppo dei territori", ha sottolineato Salomoni nel corso del suo intervento aggiungendo che, con questo Premio, si è deciso di "valorizzare gli esempi virtuosi di trasformazione digitale che fanno parte del nostro territorio".

"Le infrastrutture digitali sono a dir poco fondamentali per stare al passo coi tempi, a maggior ragione in un piccolo Comune appenninico – commenta il sindaco di Gaggio Montano Giuseppe Pucci –. Siamo davvero felici di aver ottenuto questo premio".