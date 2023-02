Gaggio ricorda il sacrificio dei soldati brasiliani per la conquista di Monte Castello

Domenica mattina l’amministrazione comunale di Gaggio Montano ha celebrato il 78° anniversario della conquista di Monte Castello da parte della Forca Expedicionaria Brasileira (Feb). Per la precisione la vittoria di questa battaglia avvenne il 21 febbraio 1945 e si tratta del più importante successo che i fanti brasiliani ottennero durante la guerra di liberazione. La commemorazione (nella foto) è iniziata con il classico alzabandiera in località Guanella, dove è presente anche un monumento che ricorda l’evento e si è concluso con la messa nella chiesa di Bombiana. Il sindaco gaggese Giuseppe Pucci ha evidenziato quando sia stata importante il contributo Feb per mettere al sicuro al sicuro la popolazione civile della zona che allora era indifesa e subiva l’occupazione dei tedeschi. All’anniversario hanno partecipato anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Gaggio, associazioni combattentistiche e di volontariato e autorità brasiliane.