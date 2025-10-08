Gaggio Tech, allarme dei sindacati: "Cento lavoratori sono a rischio"

Una lettera alle istituzioni per salvare la Gaggio Tech, ex Saga Coffee. Fiom Cgil di Bologna, Fim Amb e Rsu Gaggio Tech, hanno inviato una richiesta urgente al presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Giovanni Paglia, e al vice presidente Vincenzo Colla, al sindaco della Città Metropolitana, Matteo Lepore, e tutti i sindaci dell’Appennino. L’obiettivo dichiarato è la salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo dello stabilimento Gaggio Tech (ex Saga Coffee di Gaggio Montano).

Attualmente sono coinvolti nella vertenza cento lavoratrici e lavoratori. Una grave situazione che si è determinata dopo la messa in liquidazione dell’azienda nel marzo scorso. "Bisogna fare in fretta", è il monito dei sindacati. Una vicenda complicata, che parte da lontano. Quando nel 2021 il gruppo Evoca ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Gaggio, con la conseguente perdita di 220 posti di lavoro. Tutto si concluse nel 2022, dopo 100 giorni di presidio davanti all’azienda e con l’acquisto di due gruppi imprenditoriali: Tecnostamp di Alessandro Triulzi, socio di maggioranza, e il socio di minoranza Raffaello Melocchi della Minifaber. Quest’ultimo possiede il 40% della società ma copre circa 25 lavoratori e il business della lamiera. L’azienda costruita sulle ceneri della Saga Coffee, nasce con l’obiettivo di sviluppare la produzione plastica e il riciclo dei materiali, affiancando a ciò un reparto di carpenteria con impianti moderni e tecnologicamente avanzati: verniciatura, laser, piegatrici. "I lavoratori accettarono la sfida di questo nuovo inizio, consapevoli delle difficoltà, ma pronti a mettersi in gioco", raccontano i sindacati. Il progetto, però, non va come sperato. A marzo di quest’anno l’azienda viene messa in liquidazione e oggi 100 dipendenti si trovano "a un passo dal baratro": dal 1° ottobre sono in cassa integrazione per cessazione. "Abbiamo un anno di tempo per salvarla – affermano Primo Sacchetti e Simone Selmi della Fiom-Cgil, e Ugo Bassi e Rudi Pesci della Fim-Cisl –, se non ci riusciremo, lavoratori e famiglie vivranno un dramma, in un territorio già afflitto da crisi profonde. Quello che hanno fatto Bonaccini e Colla, lo chiediamo anche a de Pascale".

La famiglia Melocchi ha dato la disponibilità a continuare il progetto, accompagnata da un’altra realtà. Da qui l’appello alle istituzioni per "dare una risposta a chi oggi non ha speranza", continuano le sigle sindacali. La lettera, inoltre, chiede alla Regione di adoperarsi per trovare un soggetto industriale bolognese o emiliano. Così Massimo Mazzeo, segretario generale Fim Cisl Bologna: "A quei lavoratori e quelle lavoratrici sono state create grandi aspettative che oggi rischiano seriamente di essere tradite dai fatti. Chiediamo un intervento forte delle Istituzioni che si erano fatte garanti di quell’accordo perché la salvezza del sito produttivo e dell’occupazione non si rivelino un grande inganno, in particolare per tutti coloro che hanno creduto nel nuovo progetto industriale non prendendo una buonuscita". La capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, invece, auspica anche "il recupero delle risorse già erogate, nel caso in cui siano stati violati obblighi contrattuali, occupazionali o temporali previsti dagli accordi".

Giovanni Di Caprio