Gaggio Tech, la Regione ritira i fondi. Plauso dei sindacati: "Scelta logica"

"È logica" un po’ per tutti i sindacati e le istituzioni la decisione della Regione di sospendere i fondi della legge 14 (quella sull’attrazione degli investimenti nel territorio) a Gaggio Tech, dopo la messa in liquidazione dell’azienda e il fallimento del rilancio dell’ex Saga Coffee. "Le risorse che sono state date, oggi sono bloccate – scandisce Vincenzo Colla, vice presidente della Regione". "Se riparte il progetto e arriva un nuovo imprenditore, la legge 14 torna operativa e daremo i fondi al nuovo progetto industriale", conferma Colla, complimentandosi col socio di minoranza, la famiglia Melocchi, che è "rimasta e ce la teniamo stretta".

Già nel maggio scorso la Regione ha comunicato all’azienda che in sede di liquidazione chiederà la restituzione dei circa 310mila euro di contributi erogati per il progetto di rilancio del sito produttivo. Conferma arrivata ieri anche dal numero due di Viale Aldo Moro, che sarà ("molto probabilmente") presente ai tavoli convocati per affrontare la vicenda. Insieme a Colla, si siederanno anche l’assessore Paglia e il presidente Michele de Pascale. La crisi è iniziata a marzo, dopo che il socio di maggioranza di Gaggio Tech, Alessandro Triulzi, si è defilato dall’ex Saga Coffee. Così la Regione ha accolto l’invito di Fiom-Cgil e Fim-Cisl di ‘lanciare un salvagente’ per mettere in salvo la società in liquidazione. "Siamo andati in sofferenza per un imprenditore che aveva un progetto risultato non all’altezza nel vedere i cambiamenti che erano in atto", spiega Colla. "La Regione fa bene a non continuare a dare soldi a un soggetto che è scappato – attacca Primo Sacchetti della Fiom-Cgil Emilia-Romagna –. Ringraziamo le istituzioni per la tempestiva risposta alla nostra lettera, ora attendiamo la convocazione".

Sacchetti, inoltre, in un post sui social si scaglia contro Fratelli d’Italia, in particolare verso le parole di Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Regione. "Superficiali e strumentali", così Sacchetti definisce le frasi di Evangelisti. I lavoratori della Gaggio "sono a rischio perché uno dei due soci ha tradito gli impegni presi. Propaganda è quella di chi usa la sofferenza dei lavoratori per fare polemica", dice Sacchetti. Risponde Evangelisti: "Bene l’azione di Colla, finalmente qualcuno ha fatto chiarezza in merito alla situazione dell’azienda e rispetto agli impegni, anche economici, assunti dalla Regione". Decisione "giusta" per la Fim-Cisl: "È corretto fare una distinzione sull’operato e sull’assunzione di responsabilità da parte dei soci – afferma il segretario generale Fim-Cisl Bologna, Massimo Mazzeo –. Trovare una soluzione per non vanificare i sacrifici dei lavoratori".

Il monito, allora, è "tutti gli sforzi possibili per salvare la Gaggio", secondo la presidente di Confindustria Emilia, Sonia Bonfiglioli. La situazione in cui versa l’imprenditoria locale, però, "è complessa". "Ci sono imprese senza imprenditori – conclude – e quando il mercato tira poco, le aziende piccole non sono appetibili per i fondi".

