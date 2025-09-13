Gaggio Tech, ok di Regione e sindacati al piano

"La vertenza Gaggio Tech si sta svolgendo con un forte impegno di tutte le parti per arrivare a un esito positivo. In queste settimane abbiamo assistito a un nuovo passo avanti e come Regione restiamo attivamente a disposizione per sostenere e favorire tutte le azioni che possano portare a un esito migliorativo rispetto a quello che le premesse lasciavano intendere". Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia (nella foto), in merito alla composizione negoziata di Gaggio-Tech Srl e al progetto di piano di riequilibrio presentato dal liquidatore, Mattia Berti. Piano fondato sull’impegno di supporto finanziario di Tecnostamp Triulzi Group e su quello finanziario e operativo, tramite l’affitto d’azienda del ‘ramo lamiera’ di Minifaber. Per questo la Regione, unitamente a Fiom Cgil e Fim Cisl di Bologna, ha espresso soddisfazione per un’iniziativa che rappresenta un passo concreto verso un esito diverso e parzialmente positivo della grave crisi industriale in atto. "La proposta – aggiunge Paglia – consente di intravedere nuove prospettive di tutela e di garanzia per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, in parte rispondendo alle istanze più volte sollevate dal sindacato e dalle istituzioni nel corso degli ultimi mesi". In particolare, viale Aldo Moro e sindacati prendono atto dei significativi impegni economici e finanziari formalizzati da Tecnostamp Triulzi Group, che, se confermati, potranno favorire la definizione di un piano di liquidazione sostenibile e credibile.

"Regione e sindacati – conclude Paglia – riconoscono lo sforzo attualmente in corso da parte di Tecnostamp Triulzi, e di Alessandro Triulzi cui la medesima fa capo, riservandosi di verificarne l’effettiva attuazione nei modi e nei tempi previsti dalla proposta". Infine, Regione, Fion Cgil e Fim Cisl confermano il loro impegno nella ricerca di soluzioni industriali sostenibili.