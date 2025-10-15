Gaggio Tech, scende in campo la Regione

La Regione convoca i sindacati per salvare la Gaggio Tech. La scorsa settimana Fiom-Cgil e Fim-Cisl hanno inviato agli uffici regionali una lettera per mettere a punto una strategia volta al salvataggio dell’ex Saga Coffee, in liquidazione dalla primavera scorsa. Nella mattinata di ieri è arrivata la risposta e la disponibilità dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, a incontrare le sigle sindacali, in quella sede "proveremo a spiegare che il nostro indirizzo è provare a creare delle commesse per riattivare almeno una parte della produzione", dice Paglia. La Regione la definisce "l’unica strada anche per consentire al liquidatore di giustificare il fatto che si va avanti".

Sette giorni fa i sindacati hanno definito un periodo di "12 mesi per salvare l’azienda". Dopo che dallo scorso 1° ottobre, circa 100 lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività fino a fine anno, con la possibilità di avere ulteriori 10 mesi con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali da parte del governo. Paglia, dunque, si associa al pensiero dei sindacati per salvare gli operai appartenenti alla Tecnostamp (ramo della plastica) del socio di maggioranza Alessandro Triulzi, che ha messo in liquidazione la società dell’Appennino bolognese nata tre anni fa sulle ceneri della Saga Coffee. "Costruire una soluzione per quei lavoratori che devono essere recuperati", spiega l’assessore. Rispondendo all’interrogazione della capogruppo Fdi, Marta Evangelisti, Paglia conferma la "messa in sicurezza" dell’ambito lamiera legato alla Minifaber della famiglia Melocchi, socio di minoranza, che tramite un affitto di ramo d’azienda ha preso in carico 25 lavoratori. Inoltre, nel maggio scorso, la Regione ha comunicato all’azienda che in sede di liquidazione chiederà la restituzione dei circa 310mila euro di contributi erogati per il progetto di rilancio del sito produttivo. "La chiusura di questa crisi passa o da un rilancio da parte di Minifaber o dal trovare nuovi soci, che non è un’operazione facile – racconta Paglia –. Abbiamo iniziato di nuovo a muoverci, richiamando prima di tutto il socio di maggioranza alle sue responsabilità". Risposta che non soddisfa Evangelisti. "Sono più preoccupata di prima – commenta –. Non è chiaro se le commesse serviranno per chiudere o rilanciare. Crediamo che quanto accaduto sia un campanello d’allarme per attrarre investimenti nelle aree montane". Non tutto è perso, "ci sono i presupposti per un rilancio serio, serve però un cambio di passo", chiude Evangelisti.

"Come Città metropolitana – dice Stefano Mazzetti, capo di gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al Lavoro – seguiamo da vicino la vicenda della Gaggio Tech. Fin dai tempi della Saga Coffee siamo stati al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici e ci siamo impegnati per la salvaguardia dell’occupazione e di un importantissimo presidio produttivo della nostra montagna. Parteciperemo alla riunione con i sindacati e insieme alle altre istituzioni faremo tutto quanto in nostro potere per trovare soluzioni per una reindustrializzazione del sito che possa garantire produzione e occupazione stabile e duratura".

Giovanni Di Caprio