Gaia Giovannini, dalla vetta mondiale alla sua Persiceto. Il sindaco: “Ecco l’erede di Belinelli”

Bologna, 9 settembre 2025 –

Caduto l’ultimo pallone, ha poche parole per raccontare un altro sogno realizzato. Dopo l’oro olimpico e quello nella Volley Nations League, Gaia Giovannini è sul tetto del mondo e una cosa è certa: da protagonista assoluta.

Entra e contribuisce a segnare il cambio di passo dell’Italia nel quinto e decisivo set contro la Turchia: come già nella semifinale con il Brasile. Questa volta, però, di più: subito una difesa e un pallone sporcato a muro su Vargas, fin lì inarrestabile e tenuta a 2 punti nel tie break: ne aveva messi a terra 31 nei primi 4 parziali. Di più. Mette a terra un punto fondamentale per consentire alle azzurre di rimanere attaccate alle turche e sul 10-8 va in battuta e ci resta fino al muro decisivo del 15-8, mandando in crisi la ricezione avversaria.

“Non so cosa dire, era il sogno della mia vita, è incredibile, sono orgogliosissima: siamo e sono campionessa del mondo. E sono e felice di aver giocato un pezzo di questa partita. Non sto realizzando, non ancora ci vorrà un po’ di tempo”.

Difficile trovare le parole. Facilissimo leggerne la gioia nel sorriso e negli occhi luminosi. Gaia Giovannini è uno dei simboli dell’Italia di Velasco, in cui le stelle Sylla, Egonu, De Gennaro e Orro trovano equilibrio grazie ai cambi di Antropova, Cambi e Giovannini, che nei momenti di difficoltà entrano dalla panchina e offrono alla causa qualità tecniche e morali fondamentali per non mollare e ritrovarsi. Se un anno fa l’Italia dominò l’Olimpiade, questa volta vince soffrendo, arrivando in fondo stanca, ma non vinta.

La carriera di Gaia Giovannini

Tante azzurre sono approdate alla nazionale dopo la trafila nelle giovanili: non Gaia Giovannini, da San Giovanni in Persiceto, che ha avuto un percorso diverso. I primi passi a San Giovanni, poi i passaggi a Idea Volley e Anderlini, grazie anche Fausto Bongiovanni, dirigente del club che per consentirle di farsi strada nel volley di alto livello ha rinunciato a denari per il suo cartellino, facilitandone il percorso: non da tutti.

Come non è da tutti sfruttare e saper salire sul treno quando è di passaggio. Montale, Cuneo, Novara. La sua storia si incastra con quella di Alessio Simone, ex tecnico anche di Bologna e attuale direttore del Vallefoglia, club di Giovannini, e del tecnico Andrea Pistola, che le ha dato fiducia a Cuneo e l’ha ritrovata nelle Marche, dove Simone l’ha voluta coronando una rincorsa lunga 5 anni.

E’ cresciuta di stagione in stagione, senza mai mollare: anche per questo Velasco l’ha inserita nel nuovo corso azzurro: perché Gaia Giovannini pare nata per farsi trovare pronta e in due anni ha realizzato sogni che la maggior parte degli atleti non coronano in una carriera intera.

Il rientro in Italia e la dedica della vittoria

E’ rientrata con l’Italia ieri, nel primo pomeriggio, a Malpensa e ha riabbracciato papà Roberto, mamma Valentina e il fratello Giacomo nella prima serata di ieri, a San Giovanni: “La vittoria la dedico alla squadra, perché siamo un gruppo pazzesco, a me stessa e alla mia famiglia, che c’è sempre stata”.

E ci sarà anche ora che Gaia cercherà nuovi sogni da coltivare.

Il sindaco di San Giovanni: “Abbiamo trovato l’erede di Belinelli”

Non era nè facile nè tanto meno scontato trovare un erede di Marco Belinelli, fresco di ritiro. “Invece ce l’abbiamo fatta”.

Il giorno dopo il trionfo mondiale dell’Italvolley femminile San Giovanni fa festa, a parlare è Lorenzo Pellegatti, sindaco di un paese che resta in cima all’elenco dei territori capaci di sfornare campioni: ora grazie a Gaia Giovannini.

Gaia premiata dal sindaco Lorenzo Pellegatti un anno fa dopo l’oro olimpico

"Dopo Olimpiade e Nations League, anche l’oro mondiale: è riuscita in qualcosa di grandioso difficile da eguagliare. Siamo felici per lei e pure tanto orgoliosi che una ragazza della nostra comunità sia stata capace di tanto”, racconta il primo cittadino, che dopo aver sofferto come tantissimi italiani davanti alla tv, ieri, intorno alle 19 è andato ad accogliere in stazione la campionessa, tornata a casa, intorno alle 19.

Il tutto riflettendo su come celebrare il trionfo: "E’ presto per dirlo. Gaia dovrà andare a Roma dal presidente della Repubblica, avrà certamente impegni con il suo club dopo questa vittoria. Ma troveremo modo e tempi, per festeggiarla anche noi come si deve, coordinandoci con lei”.

Pellegatti, dopo la vittoria, per prima cosa si è congratulato con la famiglia: "Ho sentito il papà di Gaia, Roberto. Un anno fa era presente all’Olimpiade, questa volta ha vissuto come me la vittoria davanti alla tv”.