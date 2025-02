Galà dello Sport, sale l’attesa. Super ospiti Signori e Maietta

Una serata di sport ed eleganza in quel di Molinella. Sabato 1 marzo, alle 20.30, presso l’Auditorium in via Mazzini 90, torna l’atteso Galà dello Sport: il Comune di Molinella premierà gli atleti protagonisti del 2024 e le ragazze e i ragazzi del territorio molinellese che si sono distinti, in giro per il mondo, per meriti sportivi e scolastici. In programma, durante la serata, c’è anche la consegna dei riconoscimenti donati dall’associazione locale ‘La Compagnia del Caffé’. Saranno ospiti eccezionali del Galà dello Sport l’ex difensore del Bologna calcio, Domenico Maietta, e l’ex cannoniere mancino che portò i rossoblù in semifinale Uefa, Giuseppe Signori.