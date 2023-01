Galassia web: un sito dedicato al progetto Tanti strumenti didattici per le scuole

BOLOGNA

Il sito dedicato a Cronisti in classe è completamente rinnovato, ricco di nuovi contenuti e spunti stimolanti per approfondire le tematiche del progetto che, tra l’altro, si integra perfettamente all’interno del programma di eduzione civica.

Sul sito verranno riprodotte, a partire dal 7 febbraio, tute le pagine prodotte dalle classi che partecipano al Campionato di Giornalismo e qui potranno essere votate per decretare il vincitore del premio collegato al più alto numero di voti ottenuti on line.

Ma il sito offre numerosi spunti a partire dal kit digitale a disposizione dei docenti tutor e delle classi. Un vero e proprio supporto alla didattica per i docenti – Si compone di "Guide", intuitive e di facile consultazione. La prima è intitolata "Come scrivere un articolo di giornale" e può essere utile per la realizzazione della pagina di "Cronisti in classe". Le altre – diversificate per scuole primarie e secondarie di primo grado – fanno riferimento a tre macroaree di interesse, e cioè Sostenibilità (La responsabilità per un pianeta più verde passa da tutti noi), Food (Mangiare bene, nel rispetto della natura e degli animali), Diversità e inclusione (L’uguaglianza passa attraverso le differenze). Le guide sono differenziate per grado scolastico e sono articolate in "Presentazioni" per coinvolgere le proprie classi e identificare i princìpi più importanti per ognuna delle tre macro-tematiche. Tutti i materiali didattici si trovano sui siti web dedicati (ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it, lanazione.cronistinclasse.it, ilgiorno.cronistinclasse.it), consultabili in digitale o eventualmente scaricabili e stampabili. I siti sono studiati per essere di facile fruizione: l’interfaccia è dinamica e intuitiva, con colori accattivanti, ideali per essere inseriti all’interno di contesti scolastici.

Nel cuore del progetto c’è però la gara: gli alunni sono infatti chiamati a mettersi in gioco in prima persona, realizzando una vera pagina di giornale. Nell’apposita sezione classifiche si potrà esprimere la propria preferenza e tenere sotto controllo la graduatoria. Gli articoli migliori, ovvero quelli che riceveranno il maggior numero di voti, verranno premiati in una cerimonia dedicata.