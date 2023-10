Galeazza, apertura straordinaria del cimitero

Riapre al pubblico - momentaneamente - il cimitero comunale di Galeazza Pepoli, frazione del comune di Crevalcore, che è chiuso per lavori di riqualificazione. Lo ha deciso l’amministrazione comunale. "In occasione delle ricorrenze religiose del primo novembre "Solennità di Ognissanti" e del due novembre "Commemorazione dei defunti" – segnala il Comune - sarà temporaneamente riaperto al pubblico il cimitero di Galeazza Pepoli. In particolare da ieri a giovedì 2 novembre il campo santo aprirà con orario estivo: dalle 7,30 alle 19. E sarà aperto da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre compreso, con orario invernale: dalle 7,30 alle 17".

Nei giorni successivi il cimitero comunale della frazione chiuderà nuovamente al pubblico e saranno ripresi gli interventi per rimettere in sicurezza i tetti, danneggiati totalmente dalla forte grandinata del 22 luglio scorso. Lo scopo è quello di completare gli interventi e consentire la riapertura definitiva del cimitero il prima possibile.

"Nello scorso luglio – puntualizza il sindaco Marco Martelli - una violenta grandina danneggiò l’intera copertura del cimitero. La grandine causò rotture nelle tegole. E’ stato necessario intervenire e nella prima fase dei lavori sono state tolte le tegole danneggiate e le coperture in eternit. Dunque è stata fatta la bonifica del cimitero e il materiale è stato rimosso. Ora la ditta che esegue i lavori ha posizionato dei teloni sopra le coperture. E dal canto nostro possiamo aprire per permettere ai cittadini di recarsi sulle tombe dei propri cari".

Dovranno essere rifatti i tetti e l’intervento prevede un investimento di circa 200.000 euro. I lavori dovrebbero durare, auspica il sindaco, fino alla fine dell’anno. "Da parte nostra – precisa il primo cittadino - abbiano giù affidato i lavori di sistemazione del cimitero di Galeazza Pepoli e speriamo che il cantiere proceda celermente. E, sempre sul fronte dei lavori pubblici, entro la fine di novembre si aprirà il cantiere della nuova scuola materna e nido a Crevalcore capoluogo, nei pressi di via Di Vittorio. In questo caso stiamo parlando di un investimento di circa 8,5 milioni di euro frutto di un finanziamento del Pnrr".

Pier Luigi Trombetta