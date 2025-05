Galeazzo Bignami (FdI): "No al salario minimo. Indebolisce il welfare"

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, tira la volata al bis di Giorgia Meloni, lanciando contemporaneamente una frecciata al campo avverso: "Se il loro candidato premier sarà Elly Schlein o Giuseppe Conte per noi è indifferente. Il problema della sinistra è la competizione Pd-M5s".

Bignami, partiamo dal lavoro. Qual è il piano del governo sui salari? Farete un decreto?

"C’è una legge delega incardinata al Senato molto ampia. Partiremo da qui per attivare il confronto con le parti sociali".

La Lega sta pensando a un suo ddl. Voi parlate di salario "giusto", il Carroccio di salario "equo". C’è contraddizione?

"Sono differenze semantiche. La direzione è la stessa, il programma elettorale del centrodestra è molto chiaro".

Perché non vi convince il salario minimo?

"Noi siamo per un salario giusto. Ricordiamoci che in Italia la contrattazione collettiva copre circa il 90% dei rapporti di lavoro. Il rischio è che introducendo il salario minimo in forma generalizzata poi si arrivi a una disapplicazione dei contratti collettivi, come avvenuto in altre nazioni, indebolendo tutto quello che è la componente di tutela sociale e di welfare, per noi irrinunciabili. D’altronde il salario minimo non convince noi, ma neanche illustri esponenti di sinistra, come il giuslavorista Pietro Ichino".

C’era bisogno del monito di Sergio Mattarella per far tornare in auge nel centrodestra il tema del lavoro povero?

"In realtà negli ultimi due anni, da quando si è insediato il governo, c’è stata la prima inversione di tendenza che ha aumentato il valore reale dei salari, da oltre 20 anni. Parliamo di un aumento di oltre il 2% con un record, tra l’altro, per quanto riguarda l’occupazione con 1,1 milioni di posti di lavoro in più. Non solo. Abbiamo anche tagliato il cuneo fiscale proprio a supporto dei salari e investito 1,2 miliardi sulla sicurezza sul lavoro".

Cgil e Uil, però, sono pronti alla mobilitazione.

"Cgil e Uil puntano sul conflitto e l’ideologia, è il loro modo di fare sindacato. La Cisl, invece, sul confronto, come ribadito su Qn dalla segretaria generale Daniela Fumarola. Non a caso, si sta approvando la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla direzione aziendale, nata da una legge d’iniziativa popolare avviata dalla Cisl".

La premier Meloni ha detto che è pronta al bis.

"Ha sempre detto che non si sarebbe ripresentata senza risultati. Il suo consenso cresce anche perché sta mantenendo gli impegni assunti ed è giusto che si vada in quella direzione".

Chi vi aspettate come competitor? La leader Pd Schlein?

"Noi siamo aperti a ogni scenario. Ma è sotto gli occhi di tutti che tra Schlein e Conte ci sia una competizione interna che complica anche i rapporti con la maggioranza. Per quanto ci riguarda, noi puntiamo a fare il bene degli italiani".

Il premierato si farà? Pare sparito dai radar...

"È la madre di tutte le riforme, assieme a quella della Giustizia, in dirittura d’arrivo, e a quella sull’Autonomia. Porteremo a termine queste riforme prima della fine della legislatura, non c’è alcuno stallo".

Prevedete una riforma della legge elettorale? Magari un proporzionale alla tedesca?

"Con la riforma del premierato ci sarà l’elezione diretta del premier. Sul proporzionale alla tedesca è ancora presto".

Che cosa ne pensa del terzo mandato per i governatori?

"Due mandati sono la durata giusta, in linea con la pronuncia della Corte costituzionale".

Fronte immigrazione. Il modello Albania è un fallimento?

"No, è un esempio. Non lo dico io, ma l’Europa. Alcuni magistrati hanno osteggiato il nostro sistema per motivi ideologici. Sui migranti abbiamo tutelato i flussi legali, riducendo quelli illegali del 63%. Fallimento? Direi un successo".