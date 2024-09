Galetti alza l’asticella: "Grinta e duro lavoro"

Nel basket d’agosto i risultati trovano il tempo che trovano, servono solo per avere delle indicazioni e capire quanto una squadra sta diventando competitiva. Mercoledì sera i gialloneri di Galetti hanno giocato e perso con Forlì, un’avversaria che gioca in serie A2 e si è imposta 75-65. Ancora una volta la V imolese era senza Vaulet e Fiusco che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. La Virtus ha giocato davanti ad un buon pubblico, non si è fatta intimorire dalla caratura di chi stava dall’altra parte del parquet e ha giocato nella maniera migliore dopo nemmeno due settimane di allenamenti. "Nella sfida con Forlì, per quello che è il periodo – commenta coach Galetti – la Virtus ha fatto bene la sua parte nonostante le assenze importanti. Abbiamo tenuto bene il campo, nei momenti in cui riusciamo ad essere utili la squadra fa cose piacevoli. La gara di mercoledì è stata un’esperienza piacevole che ci servirà". Quando giochi un’amichevole, c’è sempre la speranza e la voglia di vincerla con il passare dei minuti nonostante la differenza di categoria: "Durante il match non abbiamo mai fatto caso al punteggio; in questi test non bisogna guardare al risultato, ma pensare solo ad avere continuità per mettersi in palla in modo da arrivare al campionato pronti per battagliare e fare punti".

Due settimane di allenamenti nelle gambe, tanti giocatori da inserire e qualcuno da recuperare dai piccoli intoppi di inizio preparazione. La pre season è quel periodo dove tutto un po’ alla volta va al proprio posto: "Dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti, sfruttando l’agonismo e la voglia di fare che mettiamo in campo su ogni situazione. Questo aspetto si è percepito già nel primo match giocato a Faenza. È stato sicuramente un bel modo di iniziare il lavoro che ci porterà al campionato", conclude il coach. I gialloneri giocheranno anche domani, stavolta in trasferta alle 17, sul campo dell’Orasi Ravenna.

Antonio Montefusco