Galleria 2 Agosto, un altro locale nel mirino

La prima notte dell’anno non è rimasta immune all’altra piaga del centro: i colpi nei negozi. Nel mirino dei soliti ignoti, l’altra notte, è finito uno dei locali che si trovano all’interno della Galleria 2 Agosto, di fronte alla stazione, un’altra delle aree critiche della città, dove i residenti, al colmo della disperazione, sono arrivati a scrivere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché si intervenisse in maniera ancora più stringente contro i delinquenti che bivaccano, notte e giorno, nella zona.

Tornando alla spaccata, ignoti, probabilmente approfittando del rumore legato ai botti di capodanno, hanno forzato la saracinesca e divelto la porta di ingresso del locale, probabilmente con lo scopo di rubare all’interno o soltanto per l’ennesimo atto di vandalismo: del danneggiamento si sono accorti ieri mattina i dipendenti, arrivati per aprire il locale, che hanno immediatamente chiamato la polizia. Adesso sono in corso accertamenti, per riuscire a individuare gli autori dell’episodio che, come al solito, al di là del bottino, hanno causato importanti danni all’attività. Nella Galleria è presente un impianto di videosorveglianza, che potrebbe aver ripreso in azione i malintenzionati.