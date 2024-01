Galleria Cavour, scatta la polemica: "La Città 30 rovina il centro"

La notizia ha cominciato a circolare in mattinata, e al pomeriggio il polverone era già servito. Il ripristino della vecchia preferenziale in via Farini, da piazza Galvani a piazza Cavour, ha mandato in fibrillazione i bolognesi habitué della zona, ma soprattutto l’intera galleria dimora delle boutique di lusso. A cominciare da Gioia Martini di Galleria Cavour, titolare della società immobiliare Martini S.r.l. e della parte storico del salotto bolognese: "Siamo alle solite: si tratta di limitazioni che non risolvono nulla, ma che rivoluzionano l’intera viabilità della zona – commenta Martini –. Soluzioni di ‘rattoppo’ e poco più, proprio come successo quando si è deciso di pedonalizzare via de’ Carbonesi. Secondo me, con la preferenziale in entrambi i sensi di marcia, si pregiudica il traffico verso la galleria. E, alla fine, a essere penalizzati sono sempre i commercianti. Proprio come con la ‘Città 30’".

"Perché non pensare a soluzioni più valide, invece? – incalza ancora Martini –. Basta con questi autobus enormi, di 25 metri, che faticano a muoversi dentro le mura. Perché non creare altre navette, più agili e snelle? Credo che con questa nuova misura, invece, tutti coloro che verranno in Galleria Cavour, anche da fuori Bologna saranno penalizzati".

Furente anche Paola Pizzighini Benelli, amministratrice unica di Magnolia Srl, società proprietaria dell’altra fetta, Galleria Cavour 1959.

"Ci dispiace non essere stati consultati in maniera preventiva su una decisione così impattante per le nostre attività commerciali come il ritorno della corsia preferenziale, in merito alla quale ci eravamo espressi in maniera negativa già diversi anni fa", sottolinea Pizzighini Benelli.

Nel mirino, chiaramente, finisce anche l’intero progetto della Città 30 e la nuova viabilità slow in vigore sotto le Torri.

"La politica della città a 30 chilometri orari, con tutte le conseguenze che comporta, sta generando una confusione mediatica che scoraggia e allontana le persone dal centro storico, causando danni elevati alle attività commerciali, peraltro senza generare reali benefici ambientali in termini di qualità dell’aria, anzi peggiorandola – insiste Pizzighini Benelli –. Non si sta facendo un buon servizio a Bologna e non ci pare ci sia piena consapevolezza sulle gravi ripercussioni che questo marketing negativo sta già creando e creerà anche in futuro alla nostra città".

"Chiediamo più attenzione e coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto sulle scelte strategiche che riguardano il centro storico, che non può essere costantemente penalizzato – conclude la proprietaria di Galleria Cavour 1959 Pizzighini Benelli –. L’installazione del varco in via Farini ci vede contrari perché contribuisce a diffondere ulteriormente l’ennesimo messaggio di isolamento e irraggiungibilità del centro storico, finendo per scoraggiare le persone dal venire. Il vero problema è cosa fare, dal punto di vista della mobilità e accessibilità, del cuore di Bologna, del suo salotto buono che contempla tra le eccellenze anche Galleria Cavour".

In attesa che scatti il provvedimento, commercianti e titolari della galleria sembrano già sulle barricate.