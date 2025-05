Galleria Pietro e Linea Verticale

In un periodo in cui molte gallerie d’arte e attività commerciali chiudono, c’è chi resiste e ne approfitta per festeggiare. Lo spazio espositivo ‘Pietro’ e la galleria Studio la Linea Verticale, celebrano rispettivamente i 2 e i 3 anni di apertura con mostre davvero poco convenzionali. Da ‘Pietro’, in via Galliera 20, ha inugurato ‘Questo silenzio intorno’, un progetto del pittore Domenico Grenci con la performer Eugenia Delbue, a cura di Niccolò Giacomazzi. L’allestimento, ideato da Simone Gheduzzi, trasforma le sale al piano terra di Palazzo Tanari in un atelier abitato dagli artisti, visitabile fino al 19 giugno. In esposizione ci saranno disegni e dipinti realizzati da Grenci durante delle sessioni di posa con Delbue, oltre a un diario scritto dalla stessa Delbue, affiancato da riprese video. Il 31 maggio, dalle 15 alle 19, si potrà partecipare all’esecuzione di un ritratto dal vivo, mentre il 19 giugno alle 19, Delbue darà voce alle sue pagine. Oggi, dalle 17 alle 21, la galleria Studio la Linea Verticale (via dell’Oro 4b) celebra i suoi tre anni di attività con ‘Work in progress’, una mostra-performance (foto) che vuole essere anche una festa. Le pareti della galleria si offrono nude e pronte ad accogliere opere installate in tempo reale da una selezione eterogenea di artisti. Il pubblico non solo assistere, ma può intervenire per dare vita ad un “allestimento collettivo”. Tra gli artisti che prenderanno parte in presenza: Maurizio Bottarelli, Luca Campestri, Sofia Degli Esposti, Antonello Ghezzi, Filippo Maestroni, Alessandra Maio, Matteo Messori, Paolo Migliazza, Valentina Palmi, Maurizio Osti e Claudio Valerio.

Manuela Valentini