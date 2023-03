Galleria Ronzani nel mirino dei ladri In una notte scassinati due bar

Molto danno poco bottino nel doppio furto con spaccata messa a segno l’altra notte in due locali della galleria Ronzani, nel centro di Casalecchio. Una banda di malviventi, forse tre, che intorno alle 3 e mezza hanno scassinato in successione gli ingressi del Moma gallery cafè e quello di fronte del Witches-cafè. Una razzia-fotocopia portata a termine con l’unico obiettivo puntato sul registratore di cassa. Ladri che sono riusciti ad arrivare in questa ala laterale della galleria commerciale di via Ronzani attraverso l’accesso rivolto al fiume, al retro del complesso che sorge sulla riva del Reno. Da lì sono arrivati al primo piano dalle scale esterne per poi cercare un varco forse prima nel Moma gallery cafè: "Hanno tagliato la protezione esterna del dehor e poi infranto la parte bassa della porta-finestra che immette qui dal bancone" ha raccontato ieri mattina uno dei barman.

Francesco, ancora intento a pulire ogni ambiente del locale: "Hanno portato via il fondo cassa e il cassetto del registratore, pochi spiccioli, in compenso però la porta e il tendone esterno sono danneggiati seriamente. Siamo messi così!".

Ancora peggio nel locale di fronte dove le porte danneggiate sono state tre: "Sono venuti dal terrazzone che guarda il fiume perchè di notte la galleria è ben chiusa. Hanno provato prima da una portafinestra senza riuscire, però hanno rovinato il serramento -spiega il giovane Mario ieri mattina in appoggio alla titolare per sistemare le cose- Allora hanno provato con l’altra: hanno forzato e infranto il cristallo e poi sono entrati. La prima cosa che hanno fatto è di neutralizzare la telecamera interna".

L’entrata in funzione dell’allarme collegato con la centrale di un’agenzia di sicurezza ha indotto i ladri ad accelerare l’opera: "Il registratore di cassa l’hanno strappato così com’era, c’era ben poco dentro, ma l’apparecchio invece costa parecchio e non se ne fanno niente. Scommetto che una volta aperto prendono il fondocassa e poi lo buttano. E’ una cosa avvilente: per un valore minimo di bottino hanno fatto danni grossi, per migliaia di euro". Mezz’ora dopo, quando è arrivata la pattuglia della vigilanza privata dei malviventi non c’era più traccia, probabilmente fuggiti sul lato fiume.

Gabriele Mignardi