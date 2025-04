Galliano: "Musica contro i populismi digitali"

"The role of music is bringing people together". Tentare di portare Rob Gallagher a parlare, subito, di politica e di militanza non è difficilissimo. I Galliano, collettivo musicale inglese del quale è frontman dal 1989, hanno sempre unito stili, generi, pensieri poetici, politici e filosofici. E persone. Funk, rap, acid jazz, il dub, le ‘spoken words’ del maestro Gil Scott-Heron sono stati poi cucinati insieme per un suono da specie protetta. Non c’è mai stato confine a quello che si può ballare con i Galliano e il loro ritorno, 30 anni dopo, è una boccata d’ossigeno per chi vuole tornare ad ascoltare una musica a little bit demanding (e quando gli diciamo che i suoi testi restano ‘esigenti’ a distanza di anni, Rob sorride). Il gruppo suonerà domani al Locomotiv, terza tappa di un mini tour italiano. La videocall con uno dei monumenti della club culture londinese parte dall’approdo a Bologna ("Ci siamo già stati tre volte, è bellissimo tornare in Italia, ricordo grappe buonissime a casa di un amico che aveva il papà ristoratore"), dall’amore per Italo Calvino ("Punto di riferimento") e di politica internazionale.

Sta facendo abbastanza il cantautorato militante in questo periodo storico?

"Credo che il ruolo della musica sia prima di tutto unire le persone – risponde soppesando le parole, al suo fianco sul palco ci saranno Valerie Etienne, Ski Oakenfull, Ernie McKone, James McKone, Crispin ‘Pump’ Taylor, Booie Gallagher –. Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez stanno riunendo folle negli Stati Uniti. Sanders ha detto: ‘C’è qualcosa che sta facendo Trump che potrebbe anche essere buona, ma alla fine tutti quei soldi che ha preso dove sono?’. Il populismo digitale non fa nulla per farci crescere".

Qual è il ruolo della musica?

"Dividere le nostra anime è la mossa politica del momento. Ti senti isolato, sei un atomo. E invece no: siamo umani, siamo una collettività, dobbiamo stare insieme. Questo è il ruolo della musica. E a un livello più profondo, del ballo. La musica, le parole e tutto il resto forse non sono definitivi, ma sono sicuramente collettivi".

Perché avete scelto di dare alle stampe il quinto album 27 anni dopo il quarto?

"Le cose succedono e semplicemente si mettono in fila. Ci sembra interessante vedere che direzione ha preso la musica: i Rolling Stones imparavano provando ripetutamente, senza insegnanti, come i nostri Ernie e Pump. Oggi invece i ragazzi, in parecchi casi bravissimi, imparano a suonare in una determinata maniera apprendendo da mille canali digitali. Nella prima fase del nostro ritorno ci è sembrato giusto rivalutare quello che è accaduto, sempre guardando avanti. Adesso, in una seconda fase, stiamo scrivendo nuova musica per un altro album con più funk".

Qual è il messaggio dei Galliano per le nuove generazioni?

"È un mondo diverso rispetto a 30 anni fa, oggi è tutto social e telefoni. Non sono sicuro di quello che può dire un ’vecchio groove’ come il nostro a un quindicenne. Ma sono sicuro che ballare e stare insieme sia universale".

In ‘Of Peace’ dell’ultimo album ‘Halfway Somewhere’ parla di ‘pace tecnologica’.

"Oggi la tecnologia è nelle nostre menti. Dobbiamo decidere cosa fare, perché l’intelligenza artificiale sta per arrivare. Prendi il consenso, come nella politica: non si fa nulla senza il consenso tramite la tecnologia".

Nel 1994 cantavate di Twyford Down, una specie di ‘Tav’ che creò proteste in Uk. A Bologna si parla del passante, una cosa simile. Oggi cosa è cambiato?

"Il mondo è complicato. Oggi però sai come affrontare tutto, e bisogna avere fiducia negli Stati. Ho sviluppato un pensiero positivo su questo. E se togli le auto, devi dare alternative valide con il trasporto pubblico".

Cibo bolognese o lavoro a maglia italiano, di cui siete ‘patiti’?

"(ride). Non mangio più pasta, quindi viva l’italian knitting".