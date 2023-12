Galliera sotto choc per Monica:: "Destino crudele, ci mancherai"

Galliera è un paese in lutto. Tra un bar aperto davanti al Comune e le Poste, i cittadini increduli e tristi si chiedono: "Monica non c’è più, ma come si può morire così?". Tutti, presi dallo sconforto, chiedono spiegazioni di quell’assurdo incidente che, mercoledì scorso, ha strappato alla vita Monica Amidei, titolare del Gio Bar sulla provinciale e socia fondatrice della ProLoco di Galliera. La 57enne aveva accompagnato, in funzione di caregiver, la figlia 30enne all’ospedale di Bentivoglio: a causa di complicazioni post operatorie la giovane che è affetta da gravi disturbi cardiopatici, si deve sottoporre a controlli e terapie costanti. Mamma e figlia mercoledì erano a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Bologna. Alla guida un 23enne e al suo fianco un’infermiera 26enne. All’altezza di Gavaseto, frazione di San Pietro, il mezzo di soccorso è uscito di strada rovesciandosi nel canale di scolo e andando ad impattare con un ponticello di cemento che ha reso lo schianto ancora più terribile. Monica è morta poco dopo, tra la rabbia e lo sgomento dei parenti, mentre la figlia è stata portata d’urgenza al Maggiore. "Non si può perdere la vita mentre sei sul mezzo che la vita te la dovrebbe salvare, o perlomeno migliorare" commenta a freddo una coppia di anziani che, al bar Centrale del paese, stava proprio leggendo la tragica notizia sul Carlino. "Nessuno ci darà indietro Monica, ma spero che se qualcuno ha sbagliato venga chiarito. Monica viveva per la famiglia e per la sua bambina, ormai adulta, che le dava tanti pensieri per la sua salute. Le era sempre accanto e ora non possiamo che pensare all’altro figlio, al marito di Monica e alla figlia. Che Dio li aiuti". E questo è il pensiero comune. Vicino alle Poste, dove c’è un gruppo di persone che aspetta il suo turno, non si parla che di Monica: "Una persona solare, mai fuori posto che ha fatto tanto per questo paese, per i clienti del Gio Bar. Per quale motivo il destino si debba accanire in questo modo non me lo so spiegare". E tanti sono anche quelli che hanno voluto salutare la Amidei anche sui social network: "Sei il mio angelo cara Monica", "Mancherai a tutti e ora veglia su di noi". Il sindaco di Galliera Stefano Zanni, ancora sconvolto dalla notizia ha detto che valuterà eventuali iniziative in ricordo di Monica, ma ad ora non vi sono certezze, come non si sa nulla ancora delle esequie della 57enne.

Zoe Pederzini