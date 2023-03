Gamberale (anche) per ragazzi "Si cresce conoscendo le emozioni"

C’è un mondo Perfettissimo dove la vita scorre serena. E ce n’è un altro, Sottopelle, dove abitano le emozioni. Chiara Gamberale ci porta, con i suoi gemelli Lena e Alen, a cavallo fra i due universi e lo fa raccontando una favola, o forse un romanzo di formazione, o forse più semplicemente la complessità dei sentimenti. È uscito ieri, infatti, il romanzo (anche) per ragazzi I fratelli Mezzaluna (Salani), che oggi la scrittrice racconta in Fiera alle 14.30 e alla coop Ambasciatori alle 18.30. Dopo la prima presentazione–spettacolo con Michele Bravi "non ho dormito dall’emozione – ammette –. Faccio questo lavoro da 25 anni, ma continuare a sentire l’affetto delle persone che si conferma e che cresce è uno dei due regali che mi ha fatto la vita assieme a mia figlia". Perché un libro rivolto ai ragazzi? Ammesso che una differenza in letteratura ci sia. "Da sempre, anche prima che mia figlia nascesse, avevo il sogno di scrivere qualcosa che avesse il sapore de Il piccolo principe, che potesse essere letto a diverse età in modo differente. Questo tipo di narrazione ha avuto sempre una perfezione ai miei occhi. Ed eccomi qui". Le letture (anche) da mamma l’hanno influenzata? "Mia figlia ha contribuito...